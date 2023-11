Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfälle mit hohem Sachschaden in Bad Bederkesa und auf der BAB27 im Bereich Wulsdorf

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am gestrigen Donnerstag (16.11.2023) ereignete sich gegen 08:15 Uhr am Kreisverkehr der Drangstedter Straße kurz vor der Ortschaft Bad Bederkesa ein Verkehrsunfall. Hierbei übersah eine 87-jährige Geestländerin beim Einfahren in den Kreisverkehr die bevorrechtigte 50-Jährige aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste. Es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW, bei welchem die Fahrzeugführerinnen unverletzt blieben. Der Kreisverkehr war zeitweise blockiert. An den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro.

Loxstedt. Gegen 17:40 Uhr ereignete sich an der Einmündung der B71 an der Anschlussstelle Wulsdorf zur BAB 27 ein Auffahrunfall. Ein 20-Jähriger aus der Gemeinde Beverstedt erkannte zu spät, dass der PKW vor ihm verkehrsbedingt hielt und fuhr auf diesen auf. Der entstandene Sachschaden an den beiden Pkw wird auf ca. 9000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt.

