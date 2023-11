Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Kraichtal-Menzingen - Mann auf Diebestour unterwegs

Kraichtal (ots)

Durch einen Anwohner wurde in der Nacht auf Samstag um 03.05 Uhr eine männliche Person gemeldet, die sich unbefugt in seiner geöffneten Garage in der Burgstraße aufgehalten hatte. Die Person hatte auch versucht das verschlossene Auto zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Bei Fahndungsmaßnahmen durch die verständigte Polizei konnte der Mann schließlich auf dem Beifahrersitz eines Pkw in der Kirchstraße festgestellt werden. Hierbei handelte es sich jedoch nicht um den Pkw des Mannes. Bei seiner Überprüfung konnten Gegenstände aufgefunden werden, bei denen es sich augenscheinlich um Diebesgut handelte. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann Zugang zu weiteren Fahrzeugen und Räumlichkeiten verschafft hat.

Geschädigte werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bad Schönborn unter der Telefonnummer 07253/80260 in Verbindung zu setzen.

Ralf Schmidt, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell