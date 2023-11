POL-KA: (KA) Ettlingen - Täterfestnahme nach Einbruch in Supermarkt

Karlsruhe (ots) - Unbekannte Täter drangen am Donnerstag zwischen 17:15 Uhr und 21:00 Uhr in ein Wohnanwesen in Söllingen ein. Die Einbrecher verschafften sich durch Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt in das Innere des in der Haldenstraße gelegenen Mehrfamilienhauses. Anschließend durchsuchten die Diebe mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten einen Möbeltresor samt Inhalt. Der ...

