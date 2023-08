Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Pkw Brand auf der Grundschötteler Straße

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein wurden am Morgen um 09:59 Uhr zu einem gemeldeten Pkw Brand auf der Grundschötteler Straße, in Höhe der Tankstelle, alarmiert. Durch Ersthelfer (u.a. zwei dort wohnende Feuerwehrangehörige) durchgeführte Löschmaßnahmen mit Feuerlöschern der angrenzenden Tankstelle führten nicht zum Erfolg. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte der gasbetriebene Mercedes in voller Ausdehnung. Der Fahrer des Fahrzeuges konnte dieses noch rechtzeitig verlassen. Durch einen Trupp unter Atemschutz wurde direkt ein Löschangriff mit Wasser aufgebaut und die Flammen damit gelöscht. Nachlöscharbeiten wurden anschließend mittels Schaum durchgeführt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war teilweise Brandrauch in drei direkt an der Einsatzstelle liegende Wohnhäuser gezogen. Die betroffenen Wohnungen wurden durch die Einsatzkräfte kontrolliert und zwei Bewohner wurden vorsorglich vom Rettungsdienst gesichtet. Diese konnten allerdings nach einer ambulanten Behandlung vor Ort verbleiben. Nachdem keine Gefahr mehr von dem Gastank ausgegangen war, wurde das Fahrzeug durch ein Abschleppunternehmen aufgenommen. Die Fahrbahn wurde anschließend noch durch den Stadtbetrieb gereinigt. Während der kompletten Löschmaßnahmen waren die Fahrbahn und der Gehweg gesperrt. Leider zeigten nicht alle Fußgänger Verständnis für diese Maßnahmen. Nach guten zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

