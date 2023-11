POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Antiquitätengeschäft

Karlsruhe (ots) - Durch Einschlagen der Scheibe an einer Terrassentür verschafften sich am Mittwoch zwischen 13:00 Uhr und 19:20 Uhr bislang unbekannte Täter Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Karl-Seckinger-Straße in Grötzingen. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Einbrecher mehrere Räume und nahmen Bargeld, Schmuck sowie elektronische ...

