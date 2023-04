Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Mehrere Fälle von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen im Blieskastel, Neunkirchen und St. Ingbert

Blieskastel, St. Ingbert, Neunkirchen (ots)

Am 05.04.2023, zwischen 10:00 Uhr und 18:30 Uhr, kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen in Blieskastel, St. Ingbert und Neunkirchen. Hierbei beschoss ein bislang unbekannter Täter, vermutlich aus einem fahrenden Fahrzeug heraus, insgesamt zehn geparkte Fahrzeuge sowie eine Schaufensterscheibe mit einem bislang unbekannten Gegenstand (mutmaßlich Zwille) an Tatorten in der Hauptstraße in St. Ingbert Oberwürzbach sowie in der Bliestal-, Bliesgau- und der St. Ingberter Straße in Blieskastel. Durch den Beschuss entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 5000 EUR.

Weiter kam es am 05.04.2023 zu insgesamt drei gleichgelagerten Taten in Neunkirchen. Hier wurden, in gleicher Tatbegehungsweise, zwei Fahrzeuge, welche in der Neunkircher Straße in Spießen geparkt waren sowie ein geparktes Fahrzeug in der St. Ingberter Straße in Spießen-Elversberg beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird hier auf ca. 1500EUR geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

