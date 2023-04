Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in Bexbach

Bexbach (ots)

Ein bisher unbekannter männlicher Fahrzeugführer touchierte am Montag dem 27.03.2023, gegen 12:40 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Poststraße in Bexbach beim rückwärts ausparken aus einer Parklücke einen dahinterstehenden Peugeot mit NK-Kreiskennzeichen. Der Peugeot wurde hierbei leicht an der Heckschürze beschädigt.

Der Unfallverursacher, bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen dunklen Pkw, entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Homburg (06841/1060) oder an den Polizeiposten in Bexbach (06826/9207288).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell