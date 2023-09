Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230907-2-pdnms Zivilstreife der Polizei stellen Verkehrsrowdy, Rendsburg

Rendsburg (ots)

Rendsburg/Bereits am 01.09.2023 um 12.03 Uhr beabsichtigte eine Zivilstreife vom Polizeibezirksrevier Rendsburg in der Schleswiger Chaussee in Rendsburg einen PKW zu kontrollieren, da der TÜV abgelaufen war. Doch als dem Fahrer die Anhaltezeichen gegeben wurden, trat der Fahrer des grünen VW Touareg aufs Gas und versuchte der Kontrolle zu entkommen. Durch waghalsige Fahrmanöver wurden weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet. In der Friedrichstädter Straße überholte er trotz Gegenverkehr. Ein Halteversuch scheiterte hier, denn der Fahrer fuhr entgegen in den Kreisverkehr weiter in Richtung des Hagebaumarktes. Weiter führte die Fahrt auf der B 77 in Richtung Süden. Kurz vor der Eiderbrücke staute sich der Verkehr auf. Da die eingesetzten Einsatzkräfte mit Sonder- und Wegerechten unterwegs waren, bildete sich eine Rettungsgasse, so dass der VW Touareg schließlich durch eine herbeigeführte Kollision gestoppt werden konnte. Der 29 Jahre alte Fahrer, der sich allein im Fahrzeug befand, wurde vorläufig festgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,08 Promille. Der 29-jährige räumte jedoch den Genuss von Betäubungsmitteln, hier Cannabis und Kokain ein. Daher wurde mit ihm zur Dienststelle gefahren und dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses von alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel (§315c StGB) sowie Gefährdung von Leib oder Leben eines anderen Menschen, § 315d StGB, verantworten. Der Sachschaden beträgt 20.000EUR. Zur Sicherung des Einsatzortes wurde die B 77 kurzfristig vollgesperrt.

