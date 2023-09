Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230906-4-pdnms Aufhebung der Vollsperrung der BAB 7, Bordesholm, update II

BAB 7/Bordesholm (ots)

BAB 7/Bordesholm/Durch den Verkehrsunfall am 05.09.2023 um 22.58 Uhr, bei dem ein mit Käse beladener Sattelzug auf der Autobahn umstürzte, sind nun alle Fahrstreifen sowohl in Fahrtrichtung Norden als auch in Richtung Süden wieder freibefahrbar. Wegen des aufgebauten Provisoriums der Mittelschutzplanke gilt in diesem Bereich weiter die Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Die Schadenshöhe bei diesem Unfall beträgt 175.000,-- EUR.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Heinrich

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell