Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230906-3-pdnms Zeugenaufruf nach einem versuchten Tötungsdelikt, Rendsburg

Rendsburg (ots)

Rendsburg/Zu der am 01.09.2023 um 21.45 Uhr begannen Tat im Parkdeck unter dem Rathaus in Rendsburg, konnten durch die Vernehmung des Opfers nun Personenbeschreibungen ermittelt werden. Beide Personen hielten sich vor der Tat am Theatervorplatz auf. Sie werden wie folgt beschrieben: erste Person, 16 bis 17 Jahre alt, blonde kurze Locken, bekleidet mit einer grauen Jacke und einer Jeans. Die zweite Person soll auf den Namen Tyson hören, ca. 18 Jahre alt sein und hatte kurze dunkle Haare. Eine der beiden Person trug eine Umhängetasche. Zum Tathintergrund ist bis jetzt bekannt, dass die beiden Täter die Herausgabe des Portemonnaies von dem Opfer verlangt haben. Als dieser dies verneinte, stach einer der beiden auf das Opfer ein und sie flüchteten in unbekannte Richtung. Bisher fanden umfangreiche kriminalpolizeiliche Maßnahmen, wie die Sicherung der Spuren, im Bereich des Tatortes statt. Zeugen, die Hinweise zu den Personen und/oder zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Rendsburg unter der Tel.: 04331/2080 in Verbindung zu setzen.

