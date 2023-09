Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230906-1-pdnms Vollsperrung der BAB 7, Bordesholm

BAB 7/Bordesholm (ots)

BAB 7/Bordesholm/Am 05.09.2023 um 22.58 Uhr befuhr ein niederländischer Lastzug die A 7 in Richtung Süden. Zwischen den Anschlussstellen Warder und dem Autobahnkreuz Bordesholm verlor der Fahrer aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Sattelzug. Beim Versuch des Gegenlenkens fiel der Sattelzug auf die rechte Seite. Er blockierte die gesamte Fahrbahn Richtung Süden. Da durch den Unfall die Mittelschutzplanke durchbrochen wurde, war der Überholfahrstreifen in Fahrtrichtung Norden ebenfalls blockiert. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde die A 7 in beide Richtungen vollgesperrt. Der Verkehr wurde entsprechend abgeleitet. Der 32-jährige Fahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Neumünster. Mittlerweile konnte der LKW geborgen werden, dennoch bleibt die A 7 in Fahrtrichtung Süden gesperrt und in Fahrtrichtung Norden wird der Verkehr über den Standstreifen geleitet.

