Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230905-2-pdnms Zeugenaufruf nach Angriff auf Polizeibeamte

Eckernförde (ots)

Eckernförde. Am Abend des 04.09.23 kam es gegen 18:45 Uhr zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte des Polizeirevieres Eckernförde. Am ZOB von Eckernförde wollte ein 20-jähriger Mann einen Bus (Stadtverkehr Eckernförde, Linie 27) nicht verlassen. Zudem wurde der Busfahrer von dem 20-Jährigen beleidigt und bedroht. Es wurde die Polizei hinzugerufen. Die eingesetzten Polizeibeamten forderten den 20-Jährigen auf, die Örtlichkeit zu verlassen. Hiermit zeigte sich dieser nicht einverstanden. Er griff die beiden Polizeibeamten unvermittelt an. Es kam daraufhin zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Es gelang den Polizeibeamten schließlich den 20-Jährigen zu Fixieren. Die beiden Polizeibeamten erlitten diverse Verletzungen und waren nicht mehr dienstfähig. Den 20-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. Er wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Es werden Zeugen des Vorfalles und insbesondere Fahrgäste des Busses gesucht. Diese mögen sich bitte bei der Polizei Eckernförde unter 04351-9080 melden.

Finja Rohde

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell