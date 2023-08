Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230831-1-pdnms Feuer an Trocknungsanlage in Neumünster

Neumünster (ots)

Am gestrigen Tag, den 30.08.2023 gegen 17.00 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Trocknungsanlage für Futtermittel in der Oderstraße in Neumünster.

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, das vom Feuer betroffene Futtermittel musste aus dem Silo abgelassen werden. Hierfür musste die angrenzende Oderstraße voll gesperrt werden.

Gegen 01.00 Uhr hatten die Feuerwehrkräfte das Silo komplett geleert und das brennende Futtermittel abgelöscht.

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist jetzt Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Neumünster wird am heutigen Morgen die Ermittlungen aufnehmen.

Zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell