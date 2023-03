POL-MFR: (291) Versammlungsgeschehen am 06.03.2023 - Verkehrslagemeldung

Ansbach (ots) - Am späten Mittwochabend (01.03.2023) fanden Polizeibeamte im Ansbacher Stadtgebiet eine größere Menge Betäubungsmittel in einem Fahrzeug auf. Ein 19-jähriger Tatverdächtiger muss sich nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Gegen 21:40 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Ansbacher Polizei einen Mann in der Herbartstraße in seinem Auto. Dabei nahmen die Beamten ...

