Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1000) Gefälschte Kopfhörer verkauft - Tatverdächtiger festgenommen

Nürnberg (ots)

Ein 20-jähriger Mann steht im Verdacht, am vergangenen Mittwochnachmittag (23.08.2023) mutmaßlich gefälschte Kopfhörer über eine Internetplattform verkauft zu haben. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen am Dienstagnachmittag (29.08.2023) im Nürnberger Westen fest.

Ein 22-jähriger Mann hatte am 23.08.2023 über eine Internetplattform hochpreisige Kopfhörer erworben. Im Nachgang stellte er fest, dass diese mutmaßlich gefälscht sind und erstattete Anzeige bei der Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz. Im Zuge der folgenden Ermittlungen wurde bekannt, dass der zunächst unbekannte Tatverdächtige einen weiteren Verkauf von Kopfhörern plant.

Der Polizeiinspektion Nürnberg-West gelang es zusammen mit Einsatzkräften der Zivilen Einsatzgruppe Nürnberg, den 20-Jährigen während eines weiteren Verkaufsgesprächs in der Dombühler Straße festzunehmen. Dabei führte er ein Paar mutmaßlich gefälschter Kopfhörer mit sich. Im weiteren Verlauf ordnete die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Nürnberg eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Tatverdächtigen an. Hierbei stellten die Beamten sechs weitere Kopfhörer gleicher Art sicher.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der 20-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts eines Vergehens nach dem Markengesetz sowie des Betrugs strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell