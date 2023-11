POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf der A5

Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Dienstag in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 17:30 Uhr in eine Wohnung in der Karlsruher Südstadt ein. Die Einbrecher verschafften sich über die Wohnungstür gewaltsam Zugang zu der in der Scherrstraße gelegenen Wohnung im 2. Obergeschoss. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und nahmen hochwertigen Schmuck sowie diverse ...

