POL-LIP: Bad Salzuflen-Werl-Aspe. Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwerstverletzt.

Lippe (ots)

Auf der Bielefelder Straße ereignete sich am Sonntagmorgen (22.10.2023) ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 45-jähriger Mann aus Bad Salzuflen gegen 9.20 Uhr mit seinem VW Golf bei einem Wendemanöver rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt auf die Bielefelder Straße in Richtung Ostwestfalenstraße ein. Dabei übersah er augenscheinlich einen von hinten herannahenden 21-Jährigen aus Osnabrück auf seiner Aprilia. Beide Fahrzeuge prallten gegeneinander und wurden von der Fahrbahn in einen Vorgarten geschleudert. Durch den Unfall wurde der junge Motorradfahrer unter dem VW Golf eingeklemmt. Ersthelfer zögerten nicht, sich umgehend um den verletzten Mann zu kümmern. Doch erst Rettungskräften gelang es, den eingeklemmten Motorradfahrer zu bergen. Der 21-Jährige erlitt schwerste Verletzungen und wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen - nach aktuellen Erkenntnissen besteht Lebensgefahr. Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Bielefeld unterstützte vor Ort bei der Aufnahme des Unfalls. Die Bielefelder Straße blieb im Bereich der Unfallstelle mehrere Stunden gesperrt. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an: Wer weitere Zeugenhinweise zum Unfall geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090.

