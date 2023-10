Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg/Schieder-Schwalenberg. Motorradfahrer liefert sich riskante Verfolgungsfahrt mit Polizei.

Lippe (ots)

Am Samstagnachmittag (21.10.2023) kam es durch die Polizei im Bereich Blomberg und Schieder-Schwalenberg zu einer längeren Verfolgungsfahrt eines Motorradfahrers, da sich dieser einer polizeilichen Kontrolle entzogen hatte. Da der Aprilia-Fahrer im Verdacht stand ein anderes Fahrzeug im Straßenverkehr genötigt zu haben, sollte er durch Polizeibeamte kontrolliert werden. Zuvor wurde der Motorradfahrer dabei beobachtet, wie er auf der Detmolder Straße in einem gefährlichen Fahrmanöver mehrere Fahrzeuge überholte und dabei beinahe mit einem Mercedes kollidierte. Auf die deutlichen Anhaltesignale des Streifenwagens reagierte der Fahrer nicht - stattdessen fuhr er an der Polizei vorbei in Richtung Schieder-Schwalenberg. In der Straße "Dömäne" gefährdete er im weiteren Verlauf im Kurpark eine Passantin, die dort mit ihrem Kind unterwegs war. Die Flucht ging weiter über die Straße "Im Kurpark" in Richtung Bahnhofstraße, wo ein weiterer Fußgänger beinahe angefahren wurde. Der Motorradfahrer fuhr durchgängig mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Ebenfalls gefährdete er eine Passantin in der Straße "Im Gripshof", in dem er sehr dicht an ihr vorbeiraste. Schlussendlich fuhr der Aprilia-Fahrer in Blomberg im Bereich der Straße "Feldbrand" und Nessenbergstraße in einen Feldweg, wo er aufgrund des schlammigen Untergrundes ins Rutschen und letztendlich zum Stehen kam. Obwohl er versuchte seine Maschine wieder aufzurichten, um seine Flucht fortzusetzen, konnte er von den Einsatzkräften festgehalten werden. Dabei leistete der 20-Jährige aus Schieder-Schwalenberg erheblichen Widerstand. Er verletzte einen 23-jährigen Polizisten leicht, der anschließend nicht mehr dienstfähig war. Der 20-Jährige selbst und auch seine 20-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Ein freiwillig durchgeführter Vortest ergab, dass der Fahrer vor seiner Fahrt Drogen konsumiert hatte. Darüber hinaus war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und sein Fahrzeug war weder zugelassen noch versichert. Um ihm eine Blutprobe zu entnehmen, wurde er zur Blomberger Wache gebracht. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 20-Jährige wieder entlassen. Er muss sich nun wegen Nötigung im Straßenverkehr und wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. Personen, die am Samstag durch die riskante Fahrweise des 20-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten sich telefonisch unter 05231 6090 beim Verkehrskommissariat zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell