POL-LIP: Lage. Versuchter Diebstahl auf Langer Straße.

An der Langen Straße wurde ein 48-jähriger Mann am Samstagmorgen (21.10.2023) gegen kurz nach 7 Uhr in einiger Entfernung von zwei unbekannten Männern angesprochen. Sie forderten den Lagenser auf, ihnen sein Geld zu geben. Als er dem nicht nachkam, rannte einer der Unbekannten auf ihn zu. Der 48-Jährige flüchtete zu Fuß in Richtung der Straße "In der Bülte". Die beiden Männer rannten ihm zunächst nach, brachen die Verfolgung dann aber ab und liefen auf der Langen Straße in Richtung Bielefeld davon. Sie werden wie folgt beschrieben: ca. 1,80-1,85 m groß, normale Statur, dunkle Haare. Zeugenhinweise zum versuchten Diebstahl richten Sie bitte unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 5.

