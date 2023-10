POL-LIP: Barntrup-Sonneborn. In Garage von Sportheim eingebrochen.

Lippe (ots) - Am frühen Samstagmorgen (21.10.2023) gegen 3.10 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte über eine Tür gewaltsam Zutritt zu einem Elektromarkt im Kaufland-Komplex in der Ernst-Hilker-Straße. Sie entwendeten vor Ort eine Vielzahl an diversen Elektroartikeln und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht ...

