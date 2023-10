Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch in Elektromarkt - Vielzahl an Elektroartikeln gestohlen.

Lippe (ots)

Am frühen Samstagmorgen (21.10.2023) gegen 3.10 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte über eine Tür gewaltsam Zutritt zu einem Elektromarkt im Kaufland-Komplex in der Ernst-Hilker-Straße. Sie entwendeten vor Ort eine Vielzahl an diversen Elektroartikeln und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise zum Einbruchsdiebstahl geben können, melden sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell