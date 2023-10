POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Öffentlichkeitsfahndung - Polizei sucht 13-jährigen Vermissten.

Lippe (ots) - Im Rahmen einer Streifenfahrt bemerkten Polizeibeamte am Donnerstagmorgen (19.10.2023) gegen 8.20 Uhr in der Straße "Am Neuen Weg" zufällig einen BMW samt verletztem Fahrer, der gegen einen Baum gefahren war. Der 33-Jährige aus Höxter war offenbar zuvor mit seinem 1er BMW aus Brakelsiek kommend in ...

