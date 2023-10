Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg-Brakelsiek. Gegen den Baum gefahren - Unfall mit Verletztem auf Streifenfahrt entdeckt.

Lippe (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt bemerkten Polizeibeamte am Donnerstagmorgen (19.10.2023) gegen 8.20 Uhr in der Straße "Am Neuen Weg" zufällig einen BMW samt verletztem Fahrer, der gegen einen Baum gefahren war. Der 33-Jährige aus Höxter war offenbar zuvor mit seinem 1er BMW aus Brakelsiek kommend in Richtung Lothe unterwegs, als er in einer Kurve aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und zunächst über eine Grünfläche fuhr. Aufgrund der nassen Witterung geriet der Wagen augenscheinlich ins Schleudern, so dass der Fahrer die Kontrolle über seinen BMW verlor, über die Gegenfahrbahn nach links fuhr und dort gegen einen Baum prallte. Die Polizisten riefen die Feuerwehr und den Rettungsdienst zu Hilfe, um den 33-Jährigen aus dem BMW zu bergen und die leichten Verletzungen medizinisch zu versorgen. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Wer Angaben zum Unfall machen kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 mit Hinweisen beim Verkehrskommissariat.

