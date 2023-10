POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.10.2023 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

A6 / Weinsberg: Lkw-Unfall auf der Autobahn

Zu einer Vollsperrung der Autobahn 6 bei Weinsberg kam es am Dienstagmittag, nachdem ein Lkw verunfallte. Gegen 13 Uhr war ein Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug auf der Autobahn zwischen der Anschlussstelle Bretzfeld und dem Weinsberger Kreuz in Richtung Mannheim unterwegs. Im Bereich des Weinsberger Kreuzes kam er mit seinem Gefährt aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Laster kollidierte erst mit dem rechtsseitigen Betonfahrbahnteiler, wurde von diesem nach links abgewiesen und prallte daraufhin gegen die Mittelschutzplanke. Von dort wurde der Sattelzug ebenfalls abgewiesen, kippte in der Folge auf die rechte Fahrzeugseite und blieb quer auf der Autobahn liegen. Durch den Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt. Er musste durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 200.000 Euro geschätzt. Zur Bergung des auf der Seite liegenden Sattelzugs muss schweres Gerät anrücken. Die Autobahn bleibt voraussichtlich bis in die späten Abendstunden voll gesperrt.

