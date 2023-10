Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.10.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Seckach: Verkehrsunfallflucht mit Roller - Zeugen gesucht

Nachdem am Samstag gegen 0 Uhr ein Metallpfahl in Seckach durch einen Rollerfahrer beschädigt wurde (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5627219), sucht die Polizei nun Zeugen, die Personen kennen, welche seit dem Unfallzeitpunkt Schürfwunden an den Händen und/oder den Beinen habe. Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Walldürn: Sachbeschädigung an Linienbus

Unbekannte beschädigten in der vergangenen Woche einen Linienbus in Walldürn. Zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr warf der Täter oder die Täterin vermutlich eine Sektflasche durch eine Seitenscheibe des am Busbahnhof abgestellten Fahrzeugs. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 EUR. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Rosenberg: Sachbeschädigung an Kleinbus

Am Sonntagnachmittag wurde der Kleinbus einer Familie in Rosenberg massiv beschädigt. Der Ford Tourneo Custom parkte zwischen 13.20 Uhr und 16.45 Uhr vor der Sporthalle in Rosenberg. Die Scheibenwischer vorne sowie die Heckscheibenwischer des Fahrzeugs wurden im Tatzeitraum verbogen. Ebenfalls wurde die Fahrertür und die linke hintere Fahrzeugtür stark zerkratzt. Des Weiteren wurde der linke Vorderscheinwerfer beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Adelsheim unter der Telefonnummer 06291 648770 zu melden.

Mosbach: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Am Donnerstagmorgen stießen auf der Bundesstraße 27 im Bereich der Abzweigung nach Neckarzimmern in Fahrtrichtung Mosbach mehrere Fahrzeuge zusammen. Aus bislang ungeklärter Ursache stand gegen 7 Uhr ein roter Kleinwagen schräg über beide Fahrspuren. Aufgrund dessen mussten ein 36-jähriger Audi-Fahrer und eine dahinterfahrende 25-jährige Seat - Fahrerin ihre Fahrzeuge abbremsen. Eine ebenfalls 25-jährige VW- Fahrerin bemerkte diesen Vorgang vermutlich zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf den Seat auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Seat auf den Audi aufgeschoben. Bei dem Unfall wurden sowohl die Fahrerin des VWs als auch die Fahrerin des Seat leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf circa 25.000 Euro geschätzt. Der Fahrer des quer stehenden Pkw müsste den Knall des Unfalls wahrgenommen haben, entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem auf der Fahrbahn stehenden Fahrzeug soll es sich um einen roten Kleinwagen gehandelt haben. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Mosbach: Einbruch in Lackiererei

Am vergangenen Wochenende brachen bisher Unbekannten in das Büro einer Lackiererei in Mosbach ein. Zwischen Freitag 12 Uhr, und Montag 7 Uhr, warfen der oder die Täter einen Schachtdeckel durch ein Fenster und gelangten so ins Innere des Gebäudes in der Neckarburkener Straße und entwendeten ein Tablet und ein Jagdmesser im Wert von mehreren hundert Euro. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Täter machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Osterburken: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Der Anhänger eines 49-jährigen Lkw-Fahrers kam am Montag in Osterburken teilweise auf die Gegenfahrbahn und verursachte einen Unfall. Gegen 7 Uhr befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Skoda die Turmstraße, als ihm plötzlich der Anhänger Im Kurvenbereich entgegenkam. Der Skoda kollidiert mit dem Unterfahrschutz des Anhängers und wurde nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen. Durch den Zusammenstoß wurde der 33 jährige Fahrer des Skoda leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Skoda entstand ein Totalschaden von mehreren tausend Euro. Der Schaden am Lkw beläuft sich ebenfalls auf mehrere tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme musste die Turmstraße zeitweise für den Durchgangsverkehr gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell