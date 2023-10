Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.10.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Kennzeichenschilder gestohlen - Wer hat etwas gesehen?

Bislang Unbekannte entwendeten auf dem Areal einer Einrichtung in der Neckarburkener Straße in Mosbach zwei Kennzeichenschilder. Die Schilder wurden zwischen Mittwoch gegen 8 Uhr und Freitag gegen 13 Uhr von einem VW Transporter T4 entfernt. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Obrigheim: Container in Brand geraten - Zeugen gesucht

Aus bislang unbekannter Ursache brannte in Obrigheim-Asbach, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, ein Altkleidercontainer. Gegen 0.15 Uhr bemerkten Anwohner der Straße "Große Gärten" einen glühenden und stark qualmenden Altkleidercontainer und verständigten daraufhin die Feuerwehr, die das Feuer löschte. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Zeugen, die Angaben zum Brand machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Mosbach: Unfall mit hohem Sachschaden

Eine leichtverletzte Person und circa 20.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls in Mosbach am Samstagmittag. Ein 45-Jähriger befuhr gegen 14:55 mit seinem Renault die Heilbronner Straße in Richtung Bundesstraße 27 und geriet aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Dabei touchierte er einen entgegenkommenden Audi Q5. Der 45-jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit.

Neckargerach: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ein bislang Unbekannter verursachte am Freitag auf dem Areal eines Supermarktes in der Hauptstraße in Neckargerach einen Unfall und entfernte sich anschließend ohne Angabe seiner Personalien. Der Besitzer eines Daimler-Benz GLA 200 stellte diesen am Freitag, gegen 10 Uhr auf dem Supermarktparkplatz in der Hauptstraße ab, um Einkäufe zu erledigen. Als er eine Stunde später zurückkam, stellte er an seinem Pkw vorne rechts einen frischen Unfallschaden in Höhe von rund 1.000 Euro fest. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden

Limbach: Schwerer Verkehrsunfall mit Fußgänger

Bei einem Unfall, welcher sich auf der Bundesstraße 27 bei Limbach ereignete, wurde am Sonntagnacht ein Fußgänger schwer verletzt. Gegen 0.15 Uhr befuhr ein 36-jähriger Fahrer eines Seat Ibiza die Bundesstraße in Richtung Buchen. An der Einmündung zur Straße "Am Wiesental" kreuzte ein 48- jähriger Fußgänger die unbeleuchtete Straße. Trotz eines Ausweichmanövers des Pkw-Fahrers kam es zu einem Zusammenstoß. Der Fußgänger zog sich durch den Aufprall schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Ein im Anschluss durchgeführter Alkoholtest bei dem 48-Jährigen ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste am nächsten Tag abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund 4.500 Euro.

Hardheim: Mann nach Körperverletzung in Gewahrsam

Am Samstag um circa 23 Uhr randalierte ein Mann während eines Handballspiels in einer Sporthalle in der Bürgermeister-Henn-Straße in Hardheim. Dabei verletzte er einen Unbeteiligten der versucht hatte ihn zu beruhigen. Nach dem Eintreffen der alarmierten Beamten vom Polizeirevier Buchen verhielt sich der 40-Jährige gegenüber diesen sehr aggressiv, wehrte sich gegen die Maßnahmen der Polizei und beleidigte die Beamten. Aufgrund der anhaltenden Aggressivität des Mannes wurde er in Gewahrsam genommen und auf das Polizeirevier gebracht. Der Mann musste eine Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen und muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Seckach: Verkehrsunfallflucht mit Roller - Zeugen gesucht

Am Samstag gegen 0 Uhr wurde ein Metallpfahl in Seckach durch einen Rollerfahrer beschädigt. Der Rollerfahrer war zusammen mit einem zweiten Rollerfahrer im Planweg unterwegs. Einer der beiden gab gegenüber dem Eigentümer der Metallstange an, mit dem Roller gestürzt zu sein. Nach dem kurzen Gespräch fuhren die beiden gemeinsam auf einem Roller weiter ,ohne Angaben zu ihren Personen zu machen.

Beide Rollerfahrer wurden als circa 15 bis 18 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank, dunkel gekleidet mit Lederjacke, beschrieben. Beide trugen während des Vorfalls einen Helm.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder den beiden Rollerfahrern machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 062819040 zu melden.

Hardheim: Verkehrsunfallflucht an Sporthalle - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verursachte am Samstag zwischen 19.10 Uhr und 21 Uhr einen Unfall in Hardheim und flüchtete anschließend. Der oder die Unbekannte kollidierte mit einem auf dem Parkplatz der Walter Hohmann Sporthalle geparkten Pkw. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen fuhr er oder sie davon. Der Schaden an dem Pkw beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise zu der Unfallflucht gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Adelsheim: Diebstahl von Baustellengerät - Zeugen gesucht

Zwischen dem 4.10.2023 und dem 11.10.2023 wurde an einer Baustelle in Adelsheim ein Vibrationsstampfer der Marke Baumax entwendet. Die Diebe begaben sich offensichtlich zu der Baustelle in der Obere Austaße und bedienten sich an dem Inventar. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06291 648770 an den Polizeiposten Adelsheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell