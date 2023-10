Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Schloß/Betrunkener Scooter-Fahrer gestürzt

Coesfeld (ots)

Schwere Verletzungen hat sich der Fahrer eines E-Scooters im Dienstag Abend (10.10.) zugezogen. Zeugen konnte beobachten, wie der 53-jährige Nordkirchener um kurz vor Mitternacht mit dem Scooter einen Radweg am Schloss Nordkirchen befuhr und aus ungeklärter Ursache zu Fall kam. Dabei verletzte er sich sich so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden musste. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Polizisten in der Atemluft deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. An dem Scooter war kein passendes Kennzeichen angebracht, so dass der Verdacht besteht, dass für das Elektro-Kleinstfahrzeug kein Versicherungsschutz besteht.

