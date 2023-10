Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/ Jugendliche begehen Straftaten

Coesfeld (ots)

Erneut haben unbekannte Jugendliche in Dülmen für Ärger gesorgt. Am Montag (09.10.23) gingen sie an der Lüdinghauser Straße drei Frauen an. Zwei davon verletzten sie. Bereits gegen 17 Uhr war es an dem Tag zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Gegen 19.45 Uhr waren die Frauen auf dem Rückweg von der Kirmes. Auf Höhe des K+K-Supermarktes an der Lüdinghauser Straße näherten sich ihnen drei Jugendliche auf Fahrrädern. Sie beleidigten die Frauen. Zudem traf einer der Jugendlichen eine 34-Jährige mit seinem Fahrrad im Unterleib. Eine 35-jährige Dülmenerin stürzte, nachdem ein Jugendlicher sie am Arm zog. Beide Frauen wurden verletzt, benötigten jedoch keine medizinische Versorgung.

Einer der Tatverdächtigen wird wie folgt beschrieben:

- männlich - 14- 17 Jahre alt - blonde Haare - grauer Jogginganzug der Marke Adidas

Am Dienstag (10.10.23) erstattete eine 38-jährige Dülmenerin Anzeige, nachdem Jugendliche ihr Auto an der Lüdinghauser Straße mit Kastanien beworfen hatten. Diese standen in Höhe einer Zahnarztpraxis am Bendix hinter einem blauen Zaun. Vorgefallen ist das gegen 13 Uhr, als sie in Richtung Eisenbahnstraße fuhr. An dem Auto entstand eine Delle.

Einer der Jugendlichen wird folgt beschrieben:

- etwa 12-13 Jahre - trug einen hellgrauen Kapuzenpullover, Jeans und schwarze Schuhe von FILA oder NIKE.

Die anderen beiden Jugendlichen waren dunkel gekleidet und hatten etwa die gleiche Größe. Sie können nicht näher beschrieben werden.

Die Polizei in Dülmen prüft Zusammenhänge zwischen diesen uns anderen Straftaten. Sie bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

