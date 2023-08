Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: erneute Schmierereien im Stadtgebiet

Weimar (ots)

In der Nacht von Montag zu Dienstag wurde erneut ein Graffiti im Weimarer Stadtgebiet gesprüht. Im Bornberg sprühten noch unbekannte Täter einen Schriftzug und ein grünes Herz in einer Größe von etwa 8x10 Metern an eine Hauswand und verursachten damit einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

