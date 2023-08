Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl aus Firmengelände

Weimar (ots)

Mit erheblicher Logistik und vermutlich nicht alleine agierten Unbekannte in Weimar. Zwischen 1 Uhr und 1:30 Uhr begaben sich am Dienstag die Täter auf ein Firmengelände in der Weimarer Otto-Schott-Straße. Von diesem entwendeten sie dann zwei Baumaschinen. Bei der Flucht mit ihrer Beute durchbrachen die Unbekannten die Grundstücksumzäunung und beschädigten überdies noch ein Tor sowie mehrere Bäume. Im Anschluss verluden sie ihr Stehlgut augenscheinlich auf ein Fahrzeug und entkamen vorerst unerkannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf gut 1.500,- Euro. Die Beute übersteigt, nach ersten Erkenntnissen, sogar 200.000,- Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell