LPI-J: Mit Verkehrszeichen kollidiert

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Wie am Montag mitgeteilt wurde, entwendeten Unbekannte aus der Ortslage Bobeck eine Leiter. Diese war an einem Baugerüst angestellt. Kurze Zeit später informierten Anwohner, dass die Telefonleitung in der Ortslage nicht mehr funktioniere. Wie sich herausstellte, manipulierten Unbekannte an einem Telefonmast im Nachbarort Waldeck. Der oder die Unbekannten durchtrennten drei Kabel, zogen diese ...

