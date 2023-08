Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Handtasche aus Pkw gestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein Zeuge informierte am Montagvormittag über einen Pkw, dessen Heckscheibe augenscheinlich eingeschlagen wurde. Der Pkw Renault war in der Mühlenstraße nahe des dort befindlichen Friedhofes in Eisenberg zwischen 08 und 10:30 Uhr geparkt worden. Der unbekannte Täter begab sich zum Fahrzeug und schlug, augenscheinlich mit einem Hammer, die Heckscheibe ein und entwendete aus dem Fond eine Handtasche. Diese konnte sodann im nahe gelegenen Gebüsch aufgefunden werden. Augenscheinlich eignete sich der Unbekannte keine Beute an. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Saale-Holzland unter 036428 640 oder per E-Mail an pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de zu melden. Bitte geben Sie hierbei das Aktenzeichen 0217792/2023 an.

