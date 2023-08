Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebe stehlen Bargeld sowie Kamerazubehör

Jena (ots)

Wie eine Mitarbeiterin eines Studios am Montagvormittag feststellen musste, waren Unbekannte über das Wochenende widerrechtlich im Inneren des Geschäftes. Der oder die Täter drangen in das Wohn- und Geschäftshaus in der Westbahnhofstraße ein und durchsuchte die Räumlichkeiten. Aus dem Inneren entwendeten der oder die Täter sodann einen Tresor samt Bargeld in fünfstelliger Höhe sowie Zubehör für eine Kamera. Im Anschluss entfernten diese sich unerkannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

