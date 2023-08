Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Poller kollidiert

Jena (ots)

In den frühen Morgenstunden kollidierte ein Radfahrer am Montag mit einem Poller. Der 32-Jährige war auf der Prüssingstraße unterwegs und wollte eine Brücke queren. Hier übersah dieser einen Poller, blieb an diesem Hängen und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell