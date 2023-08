LPI-J: Ungehalten in der Arztpraxis

Weimar (ots) - Am Montagnachmittag kam es auf der B7, zwischen den Abzweigen Weimar-West und Gaberndorf zu einem Auffahrunfall. Eine 33jährige VW- Fahrerin musste verkehrsbedingt ihre Geschwindigkeit verringern, was der hinter ihr fahrende 54jährige Mercedes-Fahrer zu spät bemerkte und auffuhr. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 3000 Euro, verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr