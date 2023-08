LPI-J: Fahrraddiebstahl aus Schuppen

Apolda (ots) - Pünktlich zum Schulbeginn am gestrigen Montag machte die Polizei Apolda eine Schulwegüberwachung bei der Grundschule Schötener Grund in der Friedrich-Engels-Straße. Die Überwachung in der Zeit von 07:20 - 09:30 Uhr verlief bis auf 3 mündliche Verwarnungen sehr gut. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

