LPI-J: Schulwegüberwachung Grundschule

Apolda (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten sich Unbekannte in der Moskauer Straße in Apolda, an der Haustür eines Mehrfamilienhauses. Mit einem Hebelwerkzeug wurde die Haustür des 81-Jährigen versucht aufzuhebeln. Dies misslang, allerdings entstand ein Schaden von ca. 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei von Apolda unter (Tel.: 03644/541- 0) entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

