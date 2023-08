Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nachtrag: Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Fußgängerin

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Samstagmittag ereignete sich ein Zusammenstoß zwischen einer 71-jährigen Fußgängerin und einem 34-jährigen Radfahrer auf der Zuwegung zur Leuchtenburg in Seitenroda (wir berichteten am 20. Augsut 2023). Entgegen der ersten Schilderung ist der Unfallhergang derzeit Gegenstand der Ermittlungen und noch nicht abschließend geklärt. Auch stellte sich bei der ärztlichen Untersuchung im Krankenhaus heraus, dass die Frau in Folge der Kollision schwerst verletzt wurde. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

