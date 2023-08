Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrtsfehler endet im Krankenhaus

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Aufgrund der Missachtung der Vorfahrt ereignete sich am Montagfrüh ein Verkehrsunfall in Hermsdorf. Eine 61-jährige Fahrerin eines Pkw Daimler-Benz befuhr den Schleifreisener Weg und bog auf die Robert-Friese-Straße ein. Hier übersah diese einen 55-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der 55-Jährige wurde dadurch verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

