LPI-J: Nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Jena (ots) - Auch im Löbdergraben machten sich Unbekannte in einem Keller zu schaffen. Der oder die Täter begaben sich in den Kellertrakt und öffneten gewaltsam das Schließblech. Aus dem Inneren entwendeten die Langfinger sodann mehrere Werkzeuge sowie Fahrradteile um Wert von ca. 3.000,- Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: ...

mehr