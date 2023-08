LPI-J: Handtasche im Gotteshaus entwendet

Jena (ots) - In einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen ist am Sonntagvormittag ein 17-jährger Radfahrer. Dieser war im Rautal in Richtung Naumburger Straße unterwegs. Was der Grund des daraus resultierenden Sturzes war, bei welchem der junge Radfahrer verletzt wurde, ist derzeit nicht bekannt. Der 17-Jährige wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 ...

