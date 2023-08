Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ein weiterer Einbruchsversuch in Apolda

Apolda (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten sich Unbekannte in der Moskauer Straße in Apolda, an der Haustür eines Mehrfamilienhauses. Mit einem Hebelwerkzeug wurde die Haustür des 81-Jährigen versucht aufzuhebeln. Dies misslang, allerdings entstand ein Schaden von ca. 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei von Apolda unter (Tel.: 03644/541- 0) entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell