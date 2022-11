Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kein Erfolg bei versuchtem Einbruch in LU-Maudach

Ludwigshafen (ots)

Am 20.11.2022 versuchten Unbekannte im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 22:30 Uhr in eine Wohnung einzubrechen. Die Täter gelangten nicht in die Wohnung, so dass nichts entwendet wurde.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Neustadter Ring / Burrweiler Straße beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Viele Einbrüche können durch richtiges Verhalten und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Dass Präventionsmaßnahmen wirken, belegt der hohe Versuchsanteil beim Wohnungseinbruch: So blieben im Jahr 2021 48,7 Prozent der Einbruchsdelikte im Versuchsstadium. Über den Zeitraum der zurückliegenden zehn Jahre ist der Anteil vollendeter Fälle stetig gesunken - das zeigt der steigende Anteil der Versuche.

Der steigende Anteil der Versuche kann durchaus auf Verbesserungen der Sicherungsmaßnahmen im privaten Bereich gegen Wohnungseinbruchdiebstahl beruhen und bestätigt somit die entsprechenden Präventionsaktionen der Polizei.

Auf Wunsch geben wir Ihnen gerne, natürlich kostenlos, Tipps in Sachen Einbruchschutz. Nach vorheriger Terminabsprache besuchen wir Sie und prüfen die vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen.

Wenden Sie sich hierfür an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz, Zentrale Prävention, Bismarckstraße 116, 67059 Ludwigshafen

Tel.: 0621-963-1151

Weitere Informationen im Internet: www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell