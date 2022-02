Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 52-Jähriger von vier Männern verprügelt

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 16. Februar, ist ein 52-jähriger Mann im Bereich Volksgartenstraße / Ückelhofer Straße, gegen 20.15 Uhr von vier ihm unbekannten männlichen Personen verbal und körperlich angegangen worden.

Der 52-Jährige war an der Straße in ein Streitgespräch mit seiner 19-jährigen Tochter verwickelt, als die Männer ihn plötzlich angesprochen und unvermittelt auf ihn eingeschlagen haben sollen. Selbst als der Mann auf dem Boden lag, sollen sie nicht von ihm abgelassen haben. Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung Erzberger Straße.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: Alle vier Männer waren schwarz gekleidet, von südeuropäischem Erscheinungsbild und einer trug einen Haarzopf.

Der Mann wurde aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290.(cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell