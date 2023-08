LPI-J: Auffahrunfall ohne Verletzte

Weimar (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde Am Kirschberg in einen Schuppen eingebrochen. Trotz doppelter Sicherung wurden hier zwei hochwertige Rennräder im Gesamtwert von etwa 1800 Euro entwendet. Die PI Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

