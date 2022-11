POL-ST: Steinfurt-Burgsteinfurt, Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden

Ibbenbüren (ots) - In der Erstmeldung ist versehentlich die Tatörtlichkeit fehlerhaft dargestellt worden. Der richtige Tatort befindet sich in einer Stichstraße der Recker Straße im Bereich der Bushaltestelle Ibbenbüren Esch (L603, Ibbenbürener Straße / Recker Straße). Erstmeldung vom 03.11.2022 - 10:29 Uhr: Ibbenbüren, Einbruch in Einfamilienhaus Täter stehlen Bargeld und Laptop Am Mittwochmorgen (02.11.2022) ...

mehr