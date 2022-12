POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kollision mit Straßenbahn - Radfahrer verletzt

Karlsruhe (ots) - Wie bereits berichtet, stürzte eine 81-jährige Autofahrerin am Freitag mit ihrem Pkw einen Abhang hinunter und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Frau verstarb leider am Montagabend im Krankenhaus an den Folgen des Unfalls. Steffen Schulte, Pressestelle Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

