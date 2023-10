POL-COE: Coesfeld, Overhagenweg/ Schwarzer Audi A4 beschädigt

Coesfeld (ots) - In der Coesfelder Bauerschaft Höven hat die Polizei am Dienstagmorgen (10.10.23) Geschwindigkeitskontrollen an der B474 zur Senkung von Wildunfällen durchgeführt. 770 Fahrzeuge passierten die Messanlage. 33 waren zu schnell. Darunter befand sich ein Verkehrsteilnehmer, der mit Tempo 120 durch die 70er-Zone rauschte. Auf diesen Temposünder kommen nun ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro, zwei Punkte in ...

