Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Walingen/Motorradfahrerin bei Unfall verletzt

Coesfeld (ots)

Ein Rettungshubschrauber flog ein verletzte Motorradfahrerin nach einem Unfall am Montag (9.10.) in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Die 18-jährige Neuenkirchenerin befuhr mit ihrem Motorrad die K1 aus Havixbeck kommend in Richtung Altenberge. Aus bislang ungeklärten Gründen verlor sie in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über ihr Motorrad. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab, gelangte auf den Grünstreifen und kam dort nach einigen Metern zu Fall. Dabei zog sie sich Verletzungen am Bein zu. Ein angeforderter Rettungshubschrauber flog sie in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Die K1 war für die Zeit der Unfallaufnahme an der Unfallstelle gesperrt.

