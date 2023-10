Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghaussen, Westrup/Autofahrerin bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Die Fahrerin oder den Fahrer eines hellen Autos sucht die Polizei in Lüdinghausen nach einem Verkehrsunfall am Samstag (7.10.). Eine 45-jährige Aschebergerin befuhr gegen 17 Uhr mit ihrem schwarzen Golf Cabriolet einen Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Westrup in Richtung B58. Nach ihren Angaben kam ihr auf dem Weg ein helles Auto mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich sie auf die rechts neben der Fahrbahn befindliche Bankette aus. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und geriet in den angrenzenden Graben. Zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto kam es nicht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

